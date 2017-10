Een zalm vangen? Dat kan! Vliegvisvereniging zoekt nieuwe leden

Foto: Paul Plantinga

DEN HAAG - Vliegvissen? Een vlieg aan de haak? Een zalm vangen? Dat kan! Met deze spannende techniek kun je de hele wereld over om te vissen. Vliegvisvereniging Casting Club 's Gravenhage zoekt nieuwe leden en schakelde de hulp van SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Paul Plantinga, de voorzitter van vliegvisvereniging Casting Club 's Gravenhage, zoekt naar nieuwe enthousiaste vissers. 'We zijn een gezellige groep vliegvissers maar merken dat er nog ruimte is voor nieuwe vissers. Jong en oud is welkom!', aldus Paul.



Bij de oudste vliegvisvereniging van Nederland kun je ontzettend veel leren en is er veel aandacht voor de beginnende en gevorderde vliegvisser. In de mooie maanden ben je lekker actief in de natuur en in de koudere maanden zit je lekker knus met alle leden in het Clubhuis 'De Madelief' gelegen aan de Boomaweg.



Vliegvisbinden





Daar worden dan onder andere cursussen vliegvisbinden gegeven. Tweemaal per week kom je bij elkaar; zondagmorgen van 10:00-13:00 en dinsdagavond van 19:00-24:00 uur.



Ben je enthousiast geworden? Meld je aan via superdebby@omroepwest.nl