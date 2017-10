Den Haag gaat rondslingerende fietsen opruimen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag start eind deze maand in de wijk Duinoord met het verwijderen van fietsen die onbeheerd worden achtergelaten.

Eerst worden in de wijk fietswrakken opgeruimd . Ze krijgen een label en als ze na drie dagen er nog staan worden ze weggehaald. Vanaf 30 oktober is er handhaving op weesfietsen. Ze worden gefotografeerd en voorzien van een label. Als ze na 28 dagen er nog staan haalt de gemeente ze op.Verwijderde fietsen worden vier weken bewaard in het Fietsdepot Haaglanden . Op vertoon van een aankoopbewijs, een verzekeringsdocument of een passende fietssleutel kunnen ze opgehaald worden. De kosten daarvoor zijn 25 euro. Niet opgehaalde fietsen worden verkocht of vernietigd.Later dit jaar gaat de regeling ook gelden voor de Stationsbuurt, de Strandweg en Boulevard op Scheveningen en de wijken Bezuidenhout midden en oost, Leyenburg, Rustenburg en Oostbroek.