Vermoeiende draaidagen in India voor Leiderdorpse hockeyclub

LEIDERDORP - Het zijn lange en zware draaidagen in India voor de spelers en begeleiders van het A1-team van de Leiderdorpse hockeyclub Alecto. Ze zijn in India voor de opnames van een Bollywoodfilm.

Het avontuur begon met een oproep van een castingbureau dat op zoek was naar een Westers hockeyteam van jongens tussen de 15 en 18 jaar. De spelers van het A1-team stuurden allemaal een filmpje op waarin ze lieten zien welke trucjes ze konden met een bal. Het Indiase filmbedrijf moest kiezen uit filmpjes van zo'n twintig tot dertig teams uit de hele wereld.Uiteindelijk mochten de Leiderdorpers naar New Delhi vliegen. Het team is met in totaal 21 mensen aanwezig. Naast de 17 spelers zijn ook de coach, assistent-coach en twee vrijwilligers in India.De groep is afgelopen zondag geland. Guy van Iperen van de commissie tophockey bij Alecto en initiatiefnemer van de trip vertelt hoe de dagen verlopen. Omdat het overdag te warm is, zo'n 35 graden, wordt er 's avonds en 's nachts gedraaid. 'Overdag slapen we tot 13.00 uur, zijn meestal rond 04.00 uur klaar en rond 05.00 uur naar bed', vertelt hij. 'Op de set is niks veranderlijker dan de planning. Heel veel wachten en onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren voor ons qua scènes.'De jongens hebben het erg naar hun zin in India. Ze hebben uitstapjes gemaakt naar Rock Garden en de lokale markt. En het 'hotel wil er alles aan doen om het ons naar de zin te maken.'Tot en met aankomende maandag worden er opnames gemaakt. Dinsdag komen de jongens weer terug naar Nederland. De film waaraan ze meewerken heet Harjeeta en komt in maart 2018 in de bioscoop.