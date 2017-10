Droom komt uit voor 33-jarige Jess met syndroom van Down

Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - De 33-jarige Jess, die het syndroom van Down heeft, is vrijdag voor even directeur van voetbalclub ADO Den Haag.





Ook woont hij een training bij van zijn club.







Zijn droom is om directeur te worden van de club waar hij groot fan van is. De stichting 'Dromen zonder beperking' heeft deze wens samen met ADO gerealiseerd. Jeff nam plaats in de directiekamer en voerde overleg met het managementteam.Ook woont hij een training bij van zijn club.