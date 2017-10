Abortusklinieken in Den Haag en Leiden onder verscherpt toezicht

DEN HAAG - De Stichting CASA klinieken, met abortusklinieken in onder andere Leiden en Den Haag, is door de Inspectie Gezondheidszorg voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. 'De fragiele (financiële) situatie bij CASA klinieken vormt risico's voor de beschikbaarheid van personeel en middelen,' aldus de inspectie.

In september werd de stichting al onder toezicht gesteld door minister Edith Schippers. Dit is nu dus verhoogd naar 'verscherpt toezicht'. Deze status wordt ingesteld als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid en er onvoldoende vertrouwen is dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Meerdere abortusklinieken waarschuwden dat ze moeite hadden om de extra vrouwen op te vangen die niet meer bij CASA terecht konden. Minister Schippers toonde zich bezorgd.De inspectie heeft de afgelopen weken een aantal onaangekondigde bezoeken gebracht aan vestigingen van CASA Klinieken. Ook heeft de inspectie gesproken met de raad van bestuur en de raad van toezicht. 'Dit gesprek heeft de zorgen van de inspectie niet weggenomen,' meldt de inspectie.'De tijdigheid van de abortuszorg is van groot belang. Dit vanwege de aard van de behandeling en de kwetsbaarheid van de doelgroep,' aldus de inspectie vrijdag.De koepelorganisatie CASA Nederland ging deze zomer failliet, maar de CASA Klinieken, waar de abortuszorg wordt verleend, vielen niet onder dat faillissement.