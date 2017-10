Echtpaar mishandeld in eigen huis

Foto: John van der Tol

ZOETERMEER - Een echtpaar uit Zoetermeer is donderdagavond mishandeld in huis. Een man was via de tuin en openstaande achterdeur hun huis aan de Rockanjestraat binnengekomen.





Toen de vrouw zei dat ze de politie zou bellen, is de man ervandoor gegaan. De politie sluit niet uit dat er meerdere verdachten bij betrokken waren. Deze hielden zich mogelijk eerder op de avond al op in de buurt van het huis. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.



