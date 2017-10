Proef met nieuw verkeersbord om fietsers uit Delftse Choorstraat te weren

Foto's: ANP en gemeente Delft

DELFT - De gemeente Delft roept fietsers op om hun gedrag aan te passen in de Choorstraat. In de autoluwe binnenstad hebben voetgangers volgens de gemeente voorrang en zijn fietsers te gast. Om dit duidelijk te maken, is in het centrum van Delft een nieuw verkeersbord neergezet.





De proef in de Choorstraat duurt één week. Daarna maakt de gemeente op basis van camerabeelden een vergelijking met de situatie zonder de maatregelen. Heeft de proef succes, dan komt er mogelijk een vervolg in bijvoorbeeld de Jacob Gerritstraat of andere voetgangersgebieden waar fietsen is toegestaan.



Omdat voetgangers op sommige plekken hinder ervaren van fietsers, heeft de gemeente bij wijze van proef een nieuw bord laten ontwerpen door kunstenaar Tijn Nooordenbos. De Delftenaar heeft ook een pop ontworpen die voetgangers aanspreekt met 'winkels open, liever lopen'.