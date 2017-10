Lifeguards in open boten van IJmuiden naar Madurodam

DEN HAAG - Lifeguards van de Reddingsbrigade Nederland varen zaterdag en zondag naar Madurodam in Den Haag. Dat doen ze in open bootjes.

Ze komen zondagmiddag rond 15.00 uur aan in Madurodam waar Olympisch- en Wereldkampioen open water zwemmen Maarten van der Weijden een miniatuur reddingspost zal onthullen. Vanaf het Malieveld tot aan Madurodam zwemt Van der Weijden mee met de redders.De reddingsbrigade bestaat 100 jaar.Tijdens de tocht van IJmuiden naar Den Haag in open reddingsboten zal geld opgehaald worden voor het goede doel: kinderen die financieel niet in de gelegenheid zijn een zwemdiploma te halen.