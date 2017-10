Den Haag wil nieuw poppodium en meer concerten op Malieveld

DEN HAAG - Den Haag krijgt er mogelijk een poppodium bij. Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) gaat onderzoeken of er een zaal voor maximaal 500 bezoekers in Den Haag geopend kan worden. Dat staat in de nota 'Ruimte voor pop' die Wijsmuller heeft gepresenteerd. De wethouder geeft daarin aan dat hij wil dat Den Haag verder groeit als popstad.

Met de sluiting van Bazart in 2013 en De Supermarkt in 2015 zijn de afgelopen jaren in Den Haag twee podia met een capaciteit van ongeveer driehonderd bezoekers verdwenen. Daar is te weinig voor teruggekomen, vindt de wethouder, terwijl deze middenpodia juist belangrijk zijn voor talenten om zich te blijven ontwikkelen.'Om opkomend talent dat de kleine podia ontgroeid is in de stad beter te kunnen faciliteren en te ondersteunen is een middenpodium met een capaciteit tussen de 200 en 500 personen essentieel,' schrijft Wijsmuller in de nota.Daarnaast komt er over een aantal jaar een grote popzaal bij in Den Haag. In het nieuwe cultuurcomplex op het Spui dat in 2020 klaar is, is ruimte voor popconcerten. 'Met de komst van het Onderwijs en Cultuur Centrum (OCC) heeft Den Haag over enkele jaren een nieuwe grote zaal voor popconcerten met een capaciteit van 2500 plaatsen in een combinatie van zittend en staand publiek.' Het Paard krijgt samen met het Dans- en Muziekcentrum een grote rol in de programmering van de popconcerten.Om Den Haag als festival- en evenementenstad op de kaart te zetten, wil de stad elk jaar een of meer nationale- of internationale artiesten op het Malieveld hebben staan. De gemeente heeft hierover contact met concertorganisator MOJO. 'Deze concerten dragen bij aan een jonger en bruisender (inter)nationaal imago van Den Haag en zorgen voor directe economische spin-off voor de stad.' Wel moet de gesteldheid van het Malieveld bekeken worden. Dat doet Den Haag samen met de grondeigenaar Staatsbosbeheer.Het gebied rondom de Grote Markt moet de komende jaren uitgroeien tot een Popdistrict, te vergelijken met het Museumkwartier rondom het Lange Voorhout. 'De komende jaren wil het Popdisctrict zich verder ontwikkelen tot een gebied waar steeds meer partijen uit de popsector naar toe trekken of zich vestigen. De ontwikkeling van het Popdisctrict zorgt voor een levendige binnenstad, een verhoging van de leefbaarheid en vergroot de aantrekkingskracht en positionering van het gehele gebied,' zo schrijft de wethouder.Het Museum RockArt is nog altijd welkom in Den Haag. Het popmuseum wil al jaren verhuizen van Hoek van Holland naar Den Haag maar tot nu toe is er nog geen geschikte locatie gevonden. Het zoeken naar een goede plek gaat nog altijd verder. Maar de gemeente stelt wel een voorwaarde aan de verhuizing van het museum.'Als het popmuseum RockArt naar Den Haag verhuist dan geldt de voorwaarde dat RockArt zich inzet om ook aan te sluiten op een jong en divers publiek en op de Haagse popsector. RockArt zal zich niet enkel richten op Haagse beatbands zoals Q65, de Golden Earring, Motions en Shocking Blue maar ook de liefhebber van de hedendaagse popmuziek (Anouk, Kane etc.) en zo aansluiten bij de voorkeuren van een jonger en breder publiek.'De komende vier jaar trekt Den Haag 280 duizend euro uit voor de plannen.