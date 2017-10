Recherche zoekt getuigen van beroving koerier Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - De recherche is op zoek naar getuigen van de beroving van een koerier op de Zorgvlietstraat in Den Haag. Nadat drie mannen de koerier hadden beroofd, gingen ze er vandoor met zijn bestelauto.

Rond 10.20 uur belde de koerier aan bij een adres aan de Zorgvlietstraat waar hij een pakket moest afleveren. Terwijl hij voor de deur stond te wachten, werd hij door drie jongens beroofd van onder meer zijn telefoon en autosleutels. Ze zijn vervolgens met de auto van de koerier weggereden. Het voertuig werd korte tijd later teruggevonden in de Hemsterhuisstraat, dat is één straat verderop.



De verdachten hebben alledrie een licht getinte huidskleur. Een van hen is erg lang en droeg een zwarte korte jas, een zwarte muts en zwarte handschoenen. De tweede verdachte is een kleinere man die ook zwart gekleed was. De derde was gekleed in een groene korte jas en had op zijn hoofd een grijze muts met witte bliksemschichten.





Contact



De recherche komt graag in contact met getuigen. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000