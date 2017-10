Nieuwe tegenslag voor Sven van Beek: Gouwenaar mist Feyenoord - Ajax

DEN HAAG - Feyenoord kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax naar alle waarschijnlijkheid geen beroep doen op Sven van Beek. De verdediger uit Gouda heeft aan de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Sjachtar Donetsk een blessure overgehouden na een botsing met ploeggenoot Jean-Paul Boëtius. Dat zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag.

Het wegvallen van Van Beek is een tegenvaller. Feyenoord mist veel verdedigers. Schoonhovenaar Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Renato Tapia zijn allemaal nog geblesseerd. Kevin Diks keert na een lichte hersenschudding terug in de selectie. Van Bronckhorst haalt ook de 17-jarige verdediger Lutsharel Geertruida bij de groep voor zondag.Van Beek had tegen Sjachtar Donetsk juist zijn rentree in de basis gemaakt, nadat hij anderhalf jaar aan de kant stond met een voetblessure. Feyenoord en Ajax hebben voorafgaand aan de 'klassieker' allebei vijf punten achterstand op koploper PSV.