Groep jongeren voor de rechter voor mishandeling handhavers in Rijswijk

RIJSWIJK - Acht jongeren uit Rijswijk en Den Haag staan donderdag voor de rechter, omdat ze vorig jaar juni twee handhavers zouden hebben mishandeld. De handhavers werden getrapt en geslagen toen ze één van de jongeren wilden aanhouden op de Karel Doormanlaan in Rijswijk.

Een jongen van 17 zou een van de handhavers hebben beledigd. De toezichthouders wilden hem aanhouden, maar toen sloeg de vlam in de pan. De jongeren zouden de toezichthouders hebben geslagen en geschopt . Een van de ambtenaren moest naar het ziekenhuis.Zeven jongeren werden meteen opgepakt, de achtste later. Het gaat om twee meiden en zes jongens van 14 tot 21 jaar. De rechtszaak is mogelijk achter gesloten deuren, omdat een deel van de verdachten minderjarig is.De burgemeester van Rijswijk onderzocht na de vechtpartij of handhavers extra middelen moesten krijgen om zichzelf te beschermen . Vorig jaar besloot Rijswijk om handhavers uit te rusten met handboeien.