André (11) uit Boskoop vermist

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De 11-jarige André uit Boskoop wordt vermist. De politie heeft via een Burgernetactie omwonenden opgeroepen uit te kijken naar de jongen.

De jongen werd voor het laatst gezien op de Kievitstraat in Boskoop. André is ongeveer 1.50 meter lang en heeft een donkere huidskleur en kort donker krullend haar. Hij draagt een zwarte klas met blauwe mouwen. Verder heeft hij een spijkerbroek en rode schoenen van het merk Niké aan.



Een woordvoerder van de politie zegt dat de politie 'zich ernstige zorgen maakt' over de jongen. De politie roept mensen die André jongen hebben gezien op om direct 112 te bellen. Ook gisteren liep André van huis weg en werd hij als vermist opgegeven. Toen was hij na een aantal uren weer terug.