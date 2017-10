Jongen uit Boskoop enige tijd vermist

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 11-jarige jongen uit Boskoop is enige tijd vermist geweest. De politie heeft via een Burgernetactie omwonenden opgeroepen uit te kijken naar de jongen.

Hij werd voor het laatst gezien op de Kievitstraat in Boskoop.



Een woordvoerder van de politie zei vrijdag dat de politie 'zich ernstige zorgen maakt' over de jongen. De politie riep mensen die hem hebben gezien op om direct 112 te bellen. Ook donderdag liep hij van huis weg en werd hij als vermist opgegeven. Toen was hij na een aantal uren weer terug.







Update zaterdag 21 oktober: De politie heeft laten weten dat de jongen weer terecht is.