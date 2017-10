‘Wethouder doe alstublieft iets’: Ondernemers Noordeinde zijn overlast door fietsers zat

DEN HAAG - De ondernemers op het Noordeinde in Den Haag willen dat er een fietsverbod komt in de chique winkelstraat. Ook moet er in de buurt een stalling komen, zodat rijwielen niet meer op straat hoeven worden gestald. 'Wij zijn het echt zat.'

Volgens de ondernemers van het Noordeinde en de Plaats is een gevaarlijke situatie ontstaan omdat fietsers en scooters vaak hard tussen het winkelend publiek heen rijden. 'Wij krijgen veel bezoekers van buiten de regio en die begrijpen er niets van dat er hier mag worden gefietst,' zegt Martijn Takes van de kledingzaak Oger en de ondernemersorganisatie Biz Winkelgebied Paleis Noordeinde. 'Wethouder, doe alstublieft iets. Het moet echt stoppen. De maat is vol, wij zijn er klaar mee. Het kan zo niet langer.'In het gebied mogen fietsers nu maximaal vijftien kilometer per uur rijden. Dat wordt aangegeven met borden. Maar dat werkt niet, merkt Takes. 'Dat is natuurlijk een lachertje. Heb je ooit een fiets met een kilometerteller aan het stuur gezien? Dat werkt natuurlijk niet. Dat wijst de praktijk ook uit.' De winkeliers strijden al langer tegen het fietsbeleid in hun straat.Een rondgang langs diverse winkels leert dat veel ondernemers in het gebied er net zo over denken. 'We hebben heel erg last van fietsers en scooters die door het gebied rijden. En dat is ook heel vervelend voor het winkelend publiek', zegt een medewerker van een juwelier. 'Ze rijden dwars door de mensen die aan het winkelen zijn,' voegt een collega van een modezaak daaraan toe.De ondernemers hopen dat de gemeente nu in actie komt. Zij willen op heel korte termijn eenn fietsverbod. 'De straat is te druk en te smal om fietsers te laten laveren door het winkelend publiek,' aldus Takes. Verder moet er een goede stalling komen, als het aan de ondernemers ligt. 'Zodat mensen niet langer over fietsen hoeven te vallen als ze aan het winkelen zijn.'De gemeente Den Haag maakte eerder bekend dat een ander deel van het Noordeinde, tot de Heulstraat, flink op de schop gaat. Dit gebied wordt opnieuw ingericht. Daarbij verdwijnt een aantal parkeerplaatsen, om de stoepen te kunnen verbreden en de fietser meer ruimte te bieden.