Nieuwe topman voor FloraHolland

HONSELERSDIJK - Royal FloraHolland krijgt een nieuwe topman. Lucas Vos kiest ervoor na vier jaar te vertrekken bij de internationale marktplaats voor bloemen en planten. Hij wordt met ingang van volgend jaar opgevolgd door de huidige financieel directeur, Steven van Schilfgaarde.

'We zijn op de goede weg. Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet,' zo licht Vos zijn besluit toe. Volgens hem zit het bloemenveilingbedrijf middenin een fase van operationalisering. 'Dat vraagt om een ander soort leiderschap.' De veiling heeft vestigingen in Honselersdijk en Aalsmeer.In de bloemen- en plantenwereld wordt de laatste jaren steeds minder via de traditionele veilingklok gehandeld. De sector digitaliseert in een hoog tempo. FloraHolland denkt met Van Schilfgaarde de man met de juiste kwaliteiten in huis te hebben om de strategie van het bedrijf tot een succes te maken.De onderneming doet later pas een mededeling over de aanstelling van een nieuwe financieel directeur.De FNV zegt 'onaangenaam verrast' te zijn. Vos is volgens de vakbond al de vierde topbestuurder in korte tijd die vertrekt bij FloraHolland. 'Vos laat zijn mensen in verbijstering achter. Ik maak me ernstig zorgen over het bestuur en de toekomstbestendigheid van deze organisatie,' zegt FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg.