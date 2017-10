Droom van Bouwe Bekking: 'TeamBrunel wint Volvo Ocean Race, Team AkzoNobel tweede'

DEN HAAG - Voor schipper Bouwe Bekking van Team Brunel breken weer spannende dagen aan. Hij begint zondag in Alicante al aan zijn achtste Volvo Ocean Race, maar het kriebelt nog steeds bij hem. 'Het is niet zozeer dat ik er niet van kan slapen, maar er is natuurlijk gezonde spanning', laat Bekking weten aan Omroep West.

Drie jaar geleden, toen de race voor het laatst werd gehouden, finishte Bekking met Brunel als tweede . 'We hebben een waanzinnig team', vindt de 54-jarige schipper nu. 'Niet alleen qua zeilen, maar ook de mensen die bij ons aan wal werken. Het voelt zelfs een beetje beter dan de vorige keer. Als je kijkt naar het kaliber mensen, denk ik dat we wel een paar klappers hebben gemaakt. Ook bij de vrouwen. We zitten heel goed in ons vel.'Financieel gaat het nog niet helemaal voor de wind. Team Brunel zou namelijk een tekort van 2 miljoen euro hebben. 'We gaan zeer zeker de finish halen. Dat hebben we budgettair zo ingepast', wijst Bekking alle twijfels daarover van de hand. 'Het is nog steeds een beetje schrapen. Als we die 2 miljoen zouden hebben, dan zijn we helemaal in de hemel. Maar het kan ook voor minder.'Hij verheugt zich nu al op de finish in de haven van Scheveningen volgend jaar juni. In 2015 was Den Haag de best bezochte tussenstop van het ongeveer negen maanden durende zeilevenement . Bekking: 'Ik verwacht heel veel van de finish in Den Haag. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als wij op het hoogste treetje staan en misschien het andere Nederlandse team (AkzoNobel, red.) op de tweede plaats.'