Bettine Vriesekoop ambassadeur voor Nederlands tafeltennis

Bettine Vriesekoop geeft een tafeltennisclinic bij Avanti in Hazerswoude. (Foto: Orange Pictures)

HAZERSWOUDE-DORP - Voormalig topspeelster Bettine Vriesekoop uit Hazerswoude gaat aan de slag als ambassadeur van het Nederlandse tafeltennis. Dat heeft de tafeltennisbond NTTB vrijdag bekendgemaakt op dag 1 van de Masters in Leiden. De tweevoudig Europees kampioene in het enkelspel had na het beëindigen van haar actieve carrière in 2002 bewust afstand genomen van haar sport.





'De huidige plannen van de tafeltennisbond spreken me aan', verklaart de 56-jarige Vriesekoop. 'Ik wil graag een bijdrage leveren om onze sport te promoten bij ouderen en mensen die revalideren. Mijn ambassadeurschap is dus vooral gericht op de breedteport.'Sinds dit jaar traint Vriesekoop jeugdspelers bij haar oude club Avanti in Hazerswoude-Dorp. Voor de NTTB zal ze zich bezighouden met projecten op het gebied van gezondheid, zowel bij verenigingen als bedrijven en instellingen.Jan Simons, voorzitter van de tafeltennisbond: 'Het is een wens van het bestuur dat meerdere toppers uit het verleden zich inzetten voor onze sport in de meest brede zin van het woord. Met Lia Jiao, Paul Haldan en Danny Heister in de technische staf en nu Bettine in deze rol, geven we hieraan een prachtige invulling.'