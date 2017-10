Tv-tuinman Lodewijk: 'Kom allemaal met bloemen naar Binnenhof'

DEN HAAG - Tuinman Lodewijk Hoekstra van het tv-programma Eigen Huis en Tuin roept heel Nederland op om op 31 oktober naar Den Haag te komen met bloemen en planten. Hij wil het hele Binnenhof vol laten zetten met bloemen en planten om aandacht te vragen voor het 'bizar grote verlies aan biodiversiteit' in de afgelopen kwart eeuw.

Lodewijk is ambassadeur voor onder meer de Vlinderstichting en groen ondernemer. Hij schetst een somber beeld: het gaat bijzonder slecht met vogels en insecten. Deze week bleek uit onderzoek in Duitsland dat in 63 beschermde natuurgebieden daar sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. En in Noordwest-Europa zijn sinds 1980 421 miljoen vogels verdwenen.'Het lijkt wel alsof iedereen ligt te slapen en de mensen geen idee hebben wat dit betekent. Maar het gaat over ons leven. Insecten zijn de ruggengraat van ons ecosysteem,' aldus Lodewijk.Volgens de tv-tuinman roept de samenleving om meer groen, maar 'is dat in de huidige politiek alweer weggepolderd'. Daarom hoopt hij de teloorgang van de biodiversiteit onder de aandacht te krijgen in Den Haag, samen met zoveel mogelijk mensen.