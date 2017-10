TERUGKIJKEN: TV West Sport in teken van Volvo Ocean Race

DEN HAAG - TV West Sport staat vrijdag volledig in het teken van de Volvo Ocean Race, die zondag van start gaat. Menno Tamming presenteert de uitzending vanuit het Spaanse Alicante. De hele aflevering is hieronder terug te kijken.

We praten met Carlo Huisman over de race. Hij is lid van de Brunel-bemanning. Ilse Janssen vertelt vanuit het Haagse Klomp-schip over de plannen voor Schevingen als finishplaats. We krijgen een rondleiding op de boot van Team Brunel. Hoe slapen ze, hoe wordt er gekookt en hoe gaan ze naar de wc? En we praten met Gerd-Jan Poortman. Vorige editie was hij bemanningslid van Brunel, nu ambassadeur van Scheveningen als finishplaats.