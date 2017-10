Leiden even het domein van hiphop-dansers uit de hele wereld

Foto: Omroep West

LEIDEN - De hotels in Leiden zitten allemaal vol. Niet zo gek, want vrijdag en zaterdag wordt bij het Holiday Inn-hotel voor het eerst HipHop Unite georganiseerd. En daar komen duizenden mensen uit de hele wereld op af, want hiphop is populair.

Geschreven door Robbert van Cleef





'Ze doen het hartstikke goed tot nu toe', zegt hun coach Fleury Posthuma vlak voordat ze het podium moeten. 'Maar ze zijn wel nerveus, dus ik moet ze een beetje geruststellen.'



Concurrentie



De concurrentie is groot, weet Fleury. 'Vooral de Russen zijn altijd erg goed.' De meiden van Ignite moeten lang wachten op hun beurt, maar geven een spetterend optreden. Doodmoe van twee minuten dansen komen ze het podium af. 'Het ging echt goed', zeggen twee meiden.



Toch is het niet voldoende om door te gaan naar de volgende ronde. 'Ze hadden al een onderbuikgevoel omdat ze zagen dat de concurrentie ook erg goed is', zegt Fleury. 'Maar het belangrijkste is dat ze heel veel plezier hebben gehad.'



LEES OOK: De juffen en meesters doen een beetje gek: raar dansje voor hoger salaris

Teams uit tientallen landen zoals Rusland, Zuid-Afrika, Engeland en ook Nederland strijden op dit evenement om het wereldkampioenschap hiphopdansen. Zo ook de meiden van dansschool Harry Cools uit Alphen aan den Rijn. Ze hebben er hard voor geoefend en vandaag is het dan eindelijk zover: voor een deskundige jury mogen ze laten zien hoe goed ze kunnen hiphopdansen.'Ze doen het hartstikke goed tot nu toe', zegt hun coach Fleury Posthuma vlak voordat ze het podium moeten. 'Maar ze zijn wel nerveus, dus ik moet ze een beetje geruststellen.'De concurrentie is groot, weet Fleury. 'Vooral de Russen zijn altijd erg goed.' De meiden van Ignite moeten lang wachten op hun beurt, maar geven een spetterend optreden. Doodmoe van twee minuten dansen komen ze het podium af. 'Het ging echt goed', zeggen twee meiden.Toch is het niet voldoende om door te gaan naar de volgende ronde. 'Ze hadden al een onderbuikgevoel omdat ze zagen dat de concurrentie ook erg goed is', zegt Fleury. 'Maar het belangrijkste is dat ze heel veel plezier hebben gehad.'