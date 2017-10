Jappe Claes weg bij Het Nationale Theater na beschuldigingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Archieffoto Omroep West

DEN HAAG - De Vlaamse acteur Jappe Claes vertrekt per direct bij Het Nationale Theater in Den Haag. De afgelopen dagen verschenen in diverse media berichten waarin Jappe Claes wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de tijd dat hij als docent was verbonden aan de Amsterdamse Theaterschool (AHK).

'Gezien de aanhoudende geruchtenstroom heeft Jappe Claes in overleg met de directie van Het Nationale Theater besloten terug te treden uit het ensemble', verklaart Walter Ligthart van Het Nationale Theater. 'Hij treedt terug vanwege persoonlijke karakter van deze beschuldigingen.'



Volgens Het Nationale Theater stapt Claes ook op vanuit de wens om het blazoen van Het Nationale Theater niet te beschadigen.



Excuus





Claes heeft ook zelf zijn excuus aangeboden. 'Als ik iemand in dit verband in woord of daad in verlegenheid heb gebracht, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan.'



Over de manier waarop de tournee van Het verzamelde Werk van William Shakespeare wordt voortgezet, vindt momenteel overleg plaats met alle betrokkenen.