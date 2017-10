Drie Haagse oud-wethouders in het kabinet

DEN HAAG - De Haagse oud-wethouders Bruno Bruins (VVD) en Ingrid van Engelshoven (D66) maken zoals verwacht deel uit van het nieuwe kabinet. Bruins wordt de nieuwe minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Van Engelshoven gaat het ministerie van Onderwijs leiden. Sander Dekker (VVD) wordt minister van Veiligheid en Justitie.

Bruins (54) was in de periode 2000 - 2006 wethouder (verkeer en binnenstad) in Den Haag, in de zes jaar daarvoor zat hij in de gemeenteraad. In 2007 was hij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en in 2011 was hij formateur van de collegeonderhandelingen bij de provincie Zuid-Holland. Sinds 2012 had Bruins de leiding over uitkeringsinstantie UWV.Van Engelshoven (51) was tot begin 2017 zeven jaar wethouder in de stad. Zij was verantwoordelijk voor onderwijs, kenniseconomie en jeugdhulp. Van Engelshoven was in het verleden onder meer voorzitter van D66. Weer een andere oud-wethouder uit Den Haag, VVD'er Sander Dekker (42), wordt opnieuw bewindspersoon. De afgelopen jaren was hij staatssecretaris van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap, nu wordt hij minister van Veiligheid en Justitie.Ook de huidige Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66) werd de afgelopen tijd getipt als bewindspersoon, maar hij wordt geen minister of staatssecretaris.