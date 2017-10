Bewoners Maasland: 'Dodelijk ongeluk door gevaarlijk fietspad'

MAASLAND - Dinsdag krijgt een 21-jarige wielrenner uit Delft van de rechter te horen of hij schuldig is aan de dood van een 80-jarige fietser uit Maasland. De twee kwamen met elkaar in botsing op een fietspad in Maasland. Buurtbewoners vinden dat vooral het fietspad schuldig is.

Cas Van M. was eind juli op fietsvakantie met een groep vrienden. Op de Trekkade in Maasland botste Van M. op een tegemoetkomende fietser. Die man viel vervolgens via een betonnen rand in het water.Meteen na het ongeluk is het slachtoffer uit het water gehaald en is geprobeerd hem te reanimeren, maar dit mocht niet baten. De man overleed uiteindelijk aan een schedelbreuk die hij opliep bij de val.Imke woont naast de plek van de ongeluk en vindt het -net zoals andere bewoners- niet verrassend dat het ongeluk kon gebeuren, gezien de onoverzichtelijke situatie op het fietspad.'Het is een gevaarlijk punt. Als je van Maasland komt, kom je van een holletje af en dan krijg je extra vaart', zegt Imke. 'En racefietsers kunnen niet afstappen dus zij moeten of opzij of zij rijden er tegenaan', zegt de buurtbewoner.'Wij vinden het zelf als wij lopen link met alle fietsers', zegt Gé Bentvelsen, die aan de overkant van het water woont. 'Mijn vrouw vooral is er bijzonder bang voor.'Er wordt nu gewerkt aan het fietspad. Straks komt er nog asfalt op. En dan wordt het volgens de omwonenden nóg gevaarlijker. 'Dan gaan de fietsers en racefietsers nog meer aanzetten want dan is het helemaal vlak', aldus Imke.De buurtbewoners willen een oplossing, zoals een drempel of een sluis. De gemeente Midden-Delftland laat weten dat verbetering van de verkeersveiligheid niet eenvoudig is. 'De beperkte ruimte belemmert het nemen van aanvullende maatregelen, zoals verbreding van het fietspad en het plaatsen van verkeers- of waarschuwingsborden', laat een woordvoerder namens de gemeente weten.De gemeente vindt dat snoeien van de beplanting in de tuin van Imke de zichtbaarheid zou kunnen verhogen, maar Imke is het daar niet mee eens. 'Dat maakt niks uit. Die vaart hebben ze toch wel en mijn boom is juist de hindernis.'