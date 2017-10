Snackbar overvallen in Leiden

Foto: Regio15

LEIDEN - Snackbar Stevenshof aan de Stevensbloem in Leiden is vrijdagavond overvallen. De verdachte, gewapend met een mes, is gevlucht.

De snackbar werd rond 20.00 uur overvallen. Het is niet bekend of de overvaller iets buit heeft gemaakt. De verdachte vluchtte op de fiets. Het gaat om een 'zeer slanke' blanke man van ongeveer 1.60 meter. Hij draagt een capuchon, een pet en is volledig in het zwart gekleed. De politie waarschuwt hem niet te benaderen.