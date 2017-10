Woonkamer uitgebrand door defecte tv

Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - De woonkamer van een huis aan de Grevelingen is Alphen aan den Rijn is vrijdagavond helemaal uitgebrand. De brand ontstond door een defecte televisie.

De brand was korte tijd uitslaand, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De woonkamer was echter niet meer te redden.



Het is niet bekend of er gewonden zijn.