Paul redde bewoners van brandend huis: 'Het netjes voorstellen heb ik achterwege gelaten'

KWINTSHEUL - Het is 2.00 uur 's nachts als er in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitbreekt in een huis aan de Berestein in Kwintsheul. De bewoners liggen nietsvermoedend beneden te slapen terwijl het vuur boven om zich heen slaat. Tot motoragent Paul Hofstra het vuur ontdekt. Zonder hem waren de bewoners er misschien niet meer geweest. Vrijdagmiddag volgde een emotioneel weerzien tussen de motoragent en de familie: 'We zijn Paul heel dankbaar.'

Paul was bezig met een surveillance toen hij de brand ontdekte . 'In mijn ooghoek zag ik een gloed. Ik heb mijn sirenes aangezet en die zeker een minuut laten loeien.'De bewoners werden daar wakker van. 'Toen heb ik de deur opengedaan. Ik heb het netjes voorstellen maar even achterwege gelaten. Ik heb de mensen uit de woning gehaald en ondergebracht in een woning verderop.'Vrijdagmiddag ontmoet Paul de familie. 'Ja, we gaan knuffelen!' Paul wordt omhelsd en uitgebreid bedankt. Anouska Matay is er nog zichtbaar ontdaan van. Zij is de dochter van de bewoonster, die samen met haar hulp beneden in de woning sliep.'Fysiek gaat het goed met haar', vertelt ze over haar moeder. 'Mentaal is ze nog in shock. Maar over het algemeen gaat het goed met haar.' De familie denkt dat het niet goed was afgelopen als ze boven hadden geslapen. Of als Paul niet langs was gekomen.'Het is heel dubbel. Aan de ene kant ben je heel blij dat het goed is afgelopen, maar er is ook een aanslag geweest op je leven. Maar het leven van een mens is het meest waardevol en daar zijn we Paul heel dankbaar voor.'De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De familie gaat wel maatregelen nemen: ze gaan extra rookmelders ophangen. Deze hingen wel beneden, maar daar kwam de rook pas veel later, omdat de brand boven ontstond.