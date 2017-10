Honderden huishoudens in Gouda zonder stroom

Foto: Archief

GOUDA - Honderden huishoudens in Gouda zitten in het donker. Netbeheerder Stedin laat weten dat 748 klanten in Gouda Noord last hebben van een stroomstoring.





De storing ontstond om 22.52 uur. De oorzaak van de stroomstoring is niet bekend. Monteurs zijn onderweg om het probleem op te lossen.De politie laat weten extra te surveilleren in de donkere wijken.