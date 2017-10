A4 richting Den Haag dicht door ongeluk

LEIDEN - De A4 richting Den Haag is vrijdagavond tijdelijk afgesloten bij Leiden na een ongeluk. Verkeer wordt omgeleid via de parallelweg, meldt de VerkeersInformatieDienst.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het zou gaan om een ernstig ongeval. De auto belandde daarbij omgedraaid op de snelweg en heeft veel schade.Volgens omstanders zouden er meerdere gewonden zijn. Naast vijf ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Ook is er veel brandweer en politie aanwezig. Over de ernst van de verwondingen is op dit moment niets bekend. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.