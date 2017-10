Auto over de kop op A4 bij Leiden; Meerdere gewonden

Foto: Regio15

LEIDEN - Op de A4 bij Leiden in de richting Leidschendam heeft vrijdagavond vlak voor middernacht een ernstig eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Vermoedelijk is de auto over de kop geslagen.





Weggebruikers moesten via de parallelweg omrijden. De politie heeft tientallen automobilisten bekeurd vanwege het negeren van het rode kruis.



Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter werd ook ingezet. De A4 werd in de richting van Leidschendam volledig afgesloten