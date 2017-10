Stroomstoring Gouda bijna opgelost

Foto: Archief

GOUDA - De stroomstoring in Gouda is grotendeels opgelost, zo heeft netbeheerder Stedin laten weten. Sinds vrijdagavond zaten 748 klanten in vooral de wijk Bloemendaal zonder stroom.







De storing ontstond om 22.50 uur . De oorzaak van de stroomstoring is niet bekend. De politie heeft extra gesurveilleerd in de donkere wijken.