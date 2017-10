Koerden halen Iraakse vlag van ambassadegebouw

DEN HAAG - Koerden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag actie gevoerd bij de Iraakse ambassade aan de Johan de Wittlaan in Den Haag. Twee mannen gingen het terrein op en haalden de Iraakse vlag naar beneden.

De vlag werd vervangen door de Koerdische vlag. Er zijn volgens de politie geen aanhoudingen verricht.Koerden over de hele wereld voeren actie tegen Irak. Eerder waren al in Londen en in Canada ambassades het doelwit. De acties hebben mogelijk te maken met het feit dat Iraakse troepen de Koerden de afgelopen weken uit de Iraakse provincie Kirkuk hebben verdreven en de controle over het gebied hebben overgenomen.