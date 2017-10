Gemeente Den Haag controleert gebouwen na instorten parkeergarage Eindhoven

DEN HAAG - De gemeente Den Haag doet nader onderzoek naar enkele panden in de stad naar aanleiding van het instorten van een deel van de parkeergarage op Eindhoven Airport afgelopen mei. In de panden zou mogelijk dezelfde vloerconstructie zijn gebruikt.

Volgens een woordvoerder staan op dit moment tien panden op het lijstje van de gemeente waarbij de vloerconstructie nader onderzocht moet worden.



Welke panden onderzocht zijn of nog gecontroleerd moeten worden kon de gemeente niet zeggen. 'Zodra enige twijfel over de constructie ontstaat zal er altijd voor de veiligheid gekozen worden, maar dat is tot nu toe nog niet het geval.'



Volgens de gemeente is vanuit het ministerie een brief gestuurd naar de verschillende gemeentes in Nederland. 'Nadat de constructie in Eindhoven instortte meldde de minister dat deze manier van bouwen vaker is gebruikt. Hij verzocht de gemeentes om panden met eenzelfde constructie in kaart te brengen en uit voorzorg te controleren', aldus de woordvoerder.



Rotterdam



Donderdagavond sloot de Erasmus Universiteit in Rotterdam tijdelijk een van de panden omdat de veiligheid van het gebouw niet gegarandeerd kan worden. In het pand werd dezelfde vloerconstructie als die van parkeergarage Eindhoven Airport gebruikt. Ook in Hoeven is de opening van een nieuwe basisschool uitgesteld.