Album Noordwijkse zangeres te horen in KLM-vliegtuigen

Foto: Nathaly Masclé

NOORDWIJK - Als je de komende maand met de KLM vliegt dan kan je luisteren naar de muziek van de Noordwijkse zangeres Nathaly Masclé. Haar album 'Driven by the wind' is namelijk opgenomen in het entertainment programma on-board, meldt de zangeres op haar website







Ze is bij het maken van 'Driven by the wind' geïnspireerd door haar favoriete artiest Sting. De nieuwe single 'Weg terug naar jou' gaat over prachtige reizen maken over de hele wereld en weer veilig thuis komen.





Nathaly heeft 21 jaar in Noordwijk gewoond en in het voorjaar is een van haar videoclips van het album opgenomen op het strand van Noordwijk.Ze is bij het maken van 'Driven by the wind' geïnspireerd door haar favoriete artiest Sting. De nieuwe single 'Weg terug naar jou' gaat over prachtige reizen maken over de hele wereld en weer veilig thuis komen.