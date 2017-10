Gaslek bij sloop voormalig gemeentehuis Naaldwijk

Gemeentehuis gemeente Westland (Foto: Omroep West)

NAALDWIJK - Tijdens de sloop van het oude gemeentehuis aan de Stokdijkkade in Naaldwijk is zaterdag een lek ontstaan nadat de gasleiding werd geraakt.

De brandweer kwam met twee wagens naar het voormalig gemeentehuis nadat melding van een 'vreemde lucht' werd gemaakt. Vervolgens is de hoofdkraan van het gas dichtgedraaid en het pand geventileerd. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.



Het gemeentehuis was al sinds augustus niet meer in gebruik. De ambtenaren van de gemeente Westland zijn naar het nieuwe pand aan de Verdilaan en de Laan van de Glazen Stad verhuisd.