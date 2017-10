Jarige Reddingsbrigade vaart naar Madurodam

DEN HAAG - De Reddingsbrigade Nederland staat dit weekend stil bij het honderdjarig jubileum met een vaartocht en de onthulling van een miniatuurversie van een reddingspost in Madurodam.

De tweedaagse vaartocht in open boten is 100 kilometer lang en voert van IJmuiden naar Den Haag. Aan de tocht doen reddingwerkers uit het hele land mee. Met onder meer collectes en sponsoracties zamelen ze geld in. Het doel is kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen de mogelijkheid te bieden hun zwemdiploma te behalen.De reddingwerkers varen zaterdag naar Leimuiden. Voor zondag staat de etappe Leimuiden-Den Haag op het programma.Voormalig olympisch- en wereldkampioen openwaterzwemmen Maarten van der Weijden zwemt het laatste stuk mee. Omstreeks 15.00 uur worden de deelnemers in Madurodam verwacht. Van der Weijden zal daar de miniatuur reddingspost onthullen.Bij de in 1917 opgerichte Reddingsbrigade Nederland zijn 166 brigades aangesloten.