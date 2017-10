Huwelijk tussen Katwijk en trainer Dick Schreuder verlengd

KATWIJK - Het succesvolle huwelijk tussen tweededivisionist Katwijk en trainer Dick Schreuder is met een jaar verlengd. De oud-profvoetballer gaat daarmee zijn vijfde seizoen in op sportpark De Krom.

Katwijk gaat na zeven speelronden in de tweede divisie ongeslagen aan kop . Sinds zijn overstap van de Engelse club FC Barnet heeft Schreuder al de nodige successen geboekt. Al in zijn eerste jaar loodste hij Katwijk naar het kampioenschap in de hoofdklasse.Een seizoen later volgde ook promotie naar de destijds nieuwe tweede divisie. In de jaren daarop eindigden de Katwijkers onder leiding van Schreuder tweemaal als derde. Op de clubsite kondigt Katwijk aan verder te willen werken aan een 'herkenbaar elftal dat meedoet om de bovenste plaatsen'.