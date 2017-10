'Volvo Ocean Race levert Den Haag meer dan 10 miljoen euro op'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag verwacht als finishplaats van de Volvo Ocean Race meer dan tien miljoen euro binnen te halen. Dat laat wethouder Karsten Klein (CDA) weten aan Omroep West. Daarmee levert het zeilevenement de gemeente volgens Klein veel meer op dan het kost.

'We doen dit niet omdat we het zeilen zo leuk vinden', verklaart Klein vanuit Alicante, waar de Volvo Ocean Race zondag van start gaat. 'We doen dit om de naamsbekendheid van Den Haag als een zeezeilstad te vestigen. Maar ook zodat het Haagse bedrijfsleven er iets aan heeft. Aan die tienduizenden bezoekers die komen overnachen en geld komen uitgeven.'Hij is er zeker van dat de finish in de haven van Scheveningen veel meer zal opleveren dan het Den Haag kost. 'Op dit moment hebben wij gezegd: dit event gaat de gemeente zo'n drie miljoen euro kosten. En we verwachten hieraan sowieso zo'n tien miljoen aan directe inkomsten binnen te halen. Maar daar bovenop komt ook nog eens een keer de mediawaarde.'Aan de vooravond van de start kriebelt het al behoorlijk bij Klein. 'Als ik hier rondloop, heeft iedereen het al over Den Haag:. En de finish is wel iets waar iedereen gedurende acht maanden naar kijkt. Om te laten zien dat Den Haag Scheveningen heeft, dat we een heel mooie badplaats zijn. Dat is voor onze naamsbekendheid heel erg van belang.'