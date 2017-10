Mimoun Mahi disciplinair gestraft door FC Groningen

DEN HAAG - FC Groningen heeft Mimoun Mahi voorlopig uit de selectie van trainer Ernest Faber gezet. De aanvaller uit Den Haag is disciplinair gestraft wegens een 'ontoelaatbare houding en gedrag', meldt de club uit de eredivisie. Hetzelfde geldt voor teamgenoot Oussama Idrissi.

Mahi en Idrissi ontbreken in elk geval in het bekerduel met Roda JC komende woensdag en missen ook de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam, volgende week zondag. De twee deden vrijdag nog wel mee bij Groningen in de met 1-0 verloren thuiswedstrijd tegen Willem II. Wat de precieze aanleiding is om het duo te straffen, licht Groningen niet toe.Voor Mahi geldt dat hij zich maandagochtend bij de directie van FC Groningen moet melden. 'Dan wordt besproken en bepaald welke maatregelen er worden getroffen.' De club laat weten dat Idrissi per direct naar het tweede elftal wordt gedegradeerd. 'Hij krijgt daar de kans zich te verbeteren en via houding en gedrag te laten zien dat hij bij de eerste selectie wil trainen en spelen', meldt de club.