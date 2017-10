Scheveningen gaat in slotfase ten onder bij ACV

Marvin Nieuwlaat in actie tegen Magreb '90. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In de derde divisie heeft Scheveningen zijn derde nederlaag op rij geleden. De verre uitwedstrijd bij ACV in Assen werd zaterdag met 5-2 verloren. Scheveningen had na de rustpauze nog een 2-0 achterstand weggepoetst.

Door twee treffers van Romano Djababoe had ACV halverwege een comfortabele 2-0 voorsprong. Maar dankzij Marvin Nieuwlaat en Levi Schwiebbe repareerden de Scheveningeners na ruim een uur de schade.



In de laatste 21 minuten ging het alsnog mis voor het elftal van trainer John Blok. Achtereenvolgens kwamen Marco van der Heide, Djababoe en Guus de Vries tot scoren. Daar had Scheveningen geen antwoord meer op.



Scoreverloop ACV - Scheveningen 5-2 (2-0): 1-0 Djababoe, 2-0 Djababoe, 2-1 Nieuwlaat, 2-2 Schwiebbe, 3-2 Van der Heide, 4-2 Djababoe, 5-2 De Vries