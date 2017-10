Team AkzoNobel in gesprek met Simeon Tienpont na verloren arbitragezaak

DEN HAAG - Simeon Tienpont heeft de arbitragezaak die hij had had aangespannen tegen Team AkzoNobel gewonnen. Dat meldt de NOS. De zeiler werd vorige week wegens contractbreuk op non-actief gesteld als schipper van het Nederlandse team voor de Volvo Ocean Race.

Daarop stapte de 35-jarige Tienpont naar het Nederlands Arbitrage Instituut . Nu hij gelijk heeft gekregen, reist hij zaterdag nog naar Spanje om een terugkeer op de boot te bespreken. 'Wij zijn de huidige situatie aan het evalueren en werken samen met Simeon Tienpont hieraan', laat een woordvoerder van AkzoNobel weten aan Omroep West.De openingsetappe gaat zondag van start in Alicante. Volgend jaar juni finisht de Volvo Ocean Race in de haven van Scheveningen.Omroep West is dit weekend bij de start van de Volvo Ocean Race in Alicante en doet op radio, tv en de online kanalen uitgebreid verslag van het zeilevenement.