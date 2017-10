Maikey Parami bezorgt Rijnsburgse Boys driepunter bij HHC Hardenberg

Maikey Parami tijdens Rijnsburgse Boys - VVSB. (Foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Voor de tweede opeenvolgende week heeft Rijnsburgse Boys zichzelf drie punten geschonken. Het won zaterdag de lastige uitwedstrijd bij HHC Hardenberg: 2-3. Maikey Parami maakte in de tweede helft het winnende doelpunt.

Het eerste bedrijf had veel weg van een achtbaan. Joël Tillema opende het bal voor de bezoekers, maar HHC Hardenberg boog die achterstand via Shkodran Metaj en Ahswin Manuhutu om in een voorsprong. Donny van Oijen bepaalde de ruststand vervolgens op 2-2.



De tweede helft leverde minder treffers op, maar was niet bepaald saai te noemen. In de zeventigste minuut kroonde Parami zich tot matchwinnaar. Met een assist op zak was hij het eindstation van een uitstekend uitgespeelde aanval.



Scoreverloop HHC Hardenberg - Rijnsburgse Boys 2-3 (2-2): 0-1 Tillema, 1-1 Metaj, 2-1 Manuhutu, 2-2 Van Oijen, 2-3 Parami