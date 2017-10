Opstelling ADO: Meissner, Gorter, Falkenburg en Lorenzen starten tegen VVV

DEN HAAG - De basisopstelling van ADO Den Haag is in het uitduel met VVV-Venlo op vier plaatsen aangepast. Thomas Meissner, Donny Gorter, Erik Falkenburg en Melvin Lorenzen mogen zaterdagavond hun opwachting maken. Tom Beugelsdijk, Wilfried Kanon, Bjorn Johnsen en Edouard Duplan ontbreken om uiteenlopende redenen.

Meissner vervangt centraal achterin Beugelsdijk, die zijn eerste van vier wedstrijden schorsing uitzit. Naast hem neemt Danny Bakker de positie in van de geblesseerde Kanon, waardoor Gorter de vacature op het middenveld invult.Voorin vervangt Melvin Lorenzen de geschorste Edouard Duplan op de linkerflank, als gevolg van de rode kaart die de Fransman kreeg in de verloren thuiswedstrijd tegen Excelsior (1-2). Falkenburg krijgt op zijn beurt de voorkeur boven spits Johnsen.Unnerstall; Rutten, Röseler, Van Bruggen, Labylle; Seuntjens, Post, Leemans; Van Crooij, Thy, Hunte.Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati, Gorter; Becker, Falkenburg, Lorentzen.Het eredivisieduel VVV - ADO Den Haag is zaterdag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl doet samen met analist en AD-journalist Wietse Dijkstra rechtstreeks verslag vanuit stadion De Koel in Venlo.