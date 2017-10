LIVEBLOG: VVV - ADO Den Haag

Spandoek tijdens ADO - Excelsior. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat zaterdag in speelronde 9 van de eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo. Het onderlinge verschil tussen de nummers 9 en 11 bedraagt slechts twee punten. Waar de Hagenaars na het slippertje tegen Excelsior (1-2) wat recht willen zetten, presteren de gepromoveerde Limburgers prima onder voormalig ADO-trainer Maurice Steijn. De aftrap is om 19.45 uur. Alles over de wedstrijd is te volgen via 89.3 FM op West en dit liveblog.