VVSB houdt drie punten in eigen huis tegen Achilles '29

NOORDWIJKERHOUT - Het lijkt erop dat VVSB na een moeizame seizoensstart het goede spoor heeft gevonden. Na overwinningen op Rijnsburgse Boys (2-3) en AFC (0-1) en tussendoor een gelijkspel tegen IJsselmeervogels (2-2) zijn de Noordwijkerhouters in het vierde opeenvolgende duel ongeslagen gebleven. Achilles '29 werd zaterdagavond met lege handen huiswaarts gestuurd: 3-2.

Wat de zege zelfs extra bijzonder maakte, was dat VVSB in eigen huis nog niet had gewonnen. Guido Pauw (fraai schot) en Jordy Zwart (kopbal) brachten de thuisploeg op 2-0.Marijn de Kler deed namens Achilles iets terug, maar Mohamed el Osrouti reageerde nog voor de rust. Twintig minuten voor tijd gaf Niels Wouters de gasten uit Groesbeek nog hoop op meer, maar tevergeefs.1-0 Pauw, 2-0 Zwart, 2-1 El Osrouti, 3-1 De Kler, 3-2