FC Lisse boekt broodnodige overwinning bij TEC

Blijdschap bij FC Lisse. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - Tweededivisionist FC Lisse heeft zichzelf weer wat lucht verschaft. Het boekte zaterdagavond in Tiel een broodnodige overwinning op TEC: 0-2. Die drie punten hadden de Lissenaren hard nodig, want daarmee zijn ze uit de gevarenzone gekropen. Daarentegen is TEC nu onder de denkbeeldige streep terechtgekomen.







Met nog een klein kwartier te gaan, moest de thuisclub het stellen zonder Gianluca Maria, die met rood werd weggestuurd. Diep in blessuretijd deelde FC Lisse-spits Rowdy van der Putten de genadeklap uit.



Scoreverloop TEC - FC Lisse 0-2 (0-1): 0-1 Van Eeuwijk (strafschop), 0-2 Van der Putten

Lange tijd leek Martin van Eeuwijk het enige doelpunt voor zijn rekening te nemen. De linkspoot maakte zijn rentree na vijf wedstrijden schorsing en tien minuten voor de pauze benutte hij een penalty.Met nog een klein kwartier te gaan, moest de thuisclub het stellen zonder Gianluca Maria, die met rood werd weggestuurd. Diep in blessuretijd deelde FC Lisse-spits Rowdy van der Putten de genadeklap uit.0-1 Van Eeuwijk (strafschop), 0-2 Van der Putten