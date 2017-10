Kart in brand na crash, slachtoffer zwaargewond

De brandende kart | Foto: Dionda Sanders Foto: Regio15

DELFT - Bij een kartongeluk is zaterdagavond iemand zwaargewond geraakt op een indoor kartbaan aan de Kleveringweg in Delft. Een kart crashte en vloog in brand.





'Het kartcentrum heeft heel goed gehandeld. Ze hebben het centrum meteen ontruimd, een eerste bluspoging gedaan en het slachtoffer onder de douche gezet', aldus de woordvoerder. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.



LEES OOK: Is Haagse Senna (9) de troonopvolger van Max Verstappen?

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat het slachtoffer behoorlijke brandwonden aan gezicht en handen heeft opgelopen. De brandweer heeft de kart geblust. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.'Het kartcentrum heeft heel goed gehandeld. Ze hebben het centrum meteen ontruimd, een eerste bluspoging gedaan en het slachtoffer onder de douche gezet', aldus de woordvoerder. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.