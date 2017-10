'Na het laatste fluitsignaal': boek in de maak over Haagse sporters na hun carrière

DEN HAAG - Een topsportcarrière, daar komt uiteindelijk voor elke topsporter een einde aan. En wat dan? Dat is binnenkort te lezen in het boek van journalist Rob Langeveld.

In het boek, dat nu de werktitel 'Na het laatste fluitsignaal' heeft, gaat Langeveld schrijven over het leven van Haagse topsporters ná hun sportcarrière. Het boek moet in 2018 uitkomen en wordt onderdeel van een serie boeken over de Haagse voetbal- en sportgeschiedenis.Langeveld is voor het boek nog op zoek naar verhalen van Haagse ex-sporters. Dat kunnen de meest uiteenlopende dingen zijn: 'Wie ging de politiek in, werd wetenschapper, of specialist in het verzamelen van Zuid-Aziatische postzegels?' Anekdotes kunnen naar de journalist gemaild worden