Ranomi Kromowidjojo klopt Femke Heemskerk op Swim Cup

Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. (Foto: ANP)

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft bij de Swim Cup in Amsterdam genoegen moeten nemen met de tweede plaats op de 100 meter vrije slag. De zwemster uit Roelofarendsveen werd tweede met een tijd van 52,14 seconden. Ze moest alleen landgenote Ranomi Kromowidjojo voor zich dulden (51,60). Het brons was voor de Deense Signe Bro in 53,76.





Arjan Knipping heeft zich eveneens geplaatst voor de EK. Op de 400 meter wisselslag zette de Eindhovense zwemmer een tijd van 4.08,85 neer. Dat was voldoende voor kwalificatie voor het Europese toernooi.



Nyls Korstanje was de snelste op de 100 vrij bij de mannen. Met zijn Nederlands record voor achttien jaar van 47,54 voldeed de zwemmer aan de limiet voor de Europese kampioenschappen kortebaan in de Deense hoofdstad Kopenhagen.