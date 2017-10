Falkenburg en Johnsen bezorgen ADO Den Haag uitzege op VVV

DEN HAAG - Door toedoen van Erik Falkenburg en invaller Bjorn Johnsen heeft ADO Den Haag zaterdagavond drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo: 0-2. Beide spitsen scoorden in de tweede helft op aangeven van de twee Haagse backs, Tyronne Ebuehi en Aaron Meijers.

Het was voor ADO de derde uitzege op een rij in eredivisieverband. Daardoor is het elftal van coach Fons Groenendijk op de ranglijst VVV voorbijgegaan. ADO heeft nu met dertien punten één punt meer dan de Limburgers.VVV was voor de rust het dichtst bij een doelpunt. Al in de zesde minuut zag Lennart Thy zijn schot via de binnenkant van de linkerpaal over de doellijn naar de rechterpaal rollen. Over de lijn ging de bal echter niet. ADO-doelman Robert Zwinkels redde bovendien een aantal keer goed op inzetten van Vito van Crooy en Thy.Erik Falkenburg bracht de bezoekers na 66 minuten spelen op voorsprong. Tyronne Ebuehi zette de bal na een snelle aanval over rechts goed voor en Falkenburg tikte de bal uit de lucht langs doelman Lars Unnerstall. VVV zocht naar de gelijkmaker, maar kon geen vuist meer maken. In blessuretijd stelde Bjorn Johnsen de zege helemaal veilig met de 2-0.Bij VVV spraken de fans zich vooraf aan de wedstrijd met rode kaarten uit tegen racisme. De club was negatief in het nieuws gekomen na racistische leuzen van enkele aanhangers in het thuisduel tegen PSV.0-1 Falkenburg (66'), 0-2 Johnsen (90+3')Unnerstall; Rutten, Röseler, Van Bruggen, Labylle (Nwakali, 86'); Seuntjens, Post, Leemans; Van Crooij, Thy, Hunte (Tissoudali, 65')Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati (Johnsen, 80'), Gorter; Becker (Hooi, 70'; Goppel, 90'), Falkenburg, LorentzenLeemans, Hunte (VVV-Venlo)n.v.t.Manschot6.532 (De Koel, Venlo)